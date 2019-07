Miranda, ufficiale il passaggio al Jiangsu Suning Fc – FOTO

View this post on Instagram

Welcome @miranda023 ! From now on Joao Miranda is a #jiangsusuning player! ✍️🔵🙌 经与球员协商一致,自即日起,若昂·米兰达以自由身加盟江苏苏宁足球俱乐部。米兰达生于1984年,曾效力于国际米兰、马德里竞技、圣保罗等俱乐部,司职后卫的他防守能力出众、传球精准,在刚刚结束的美洲杯中帮助巴西夺冠。在俱乐部中也获得过欧联杯、西甲、巴甲、欧洲超级杯、西班牙超级杯、西班牙国王杯等比赛冠军。欢迎米兰达的加盟,期待他能够在中超的赛场继续自己的精彩表现。