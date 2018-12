Gigi Meroni, i dvd sul mito della Farfalla Granata: in edicola dal 13 ottobre

Da venerdì 13 ottobre in edicola con Tuttosport l’opera “Gigi Meroni”, tre DVD prodotti da Sport Review dedicati al mito della Farfalla Granata. Immagini inedite e interviste esclusive su una leggenda mai dimenticata dai tifosi del Toro

Il mito di Gigi Meroni rimarrà per sempre immortale. A soli 24 anni, nella tragica notte del 15 ottobre del 1967, la Farfalla Granata perse la vita, lasciando un vuoto mai colmato nel cuore dei tifosi del Toro, che hanno apprezzato i gesti tecnici e la personalità di un uomo straordinario, che in pochi anni di carriera ha lasciato il segno in maniera indelebile. In occasione del cinquantenario dalla scomparsa di Meroni esce in edicola, a partire da venerdì 13 ottobre, una raccolta di tre DVD dal titolo “Gigi Meroni”. Prodotta da Sport Review in collaborazione con Toro.it e distribuita da Tuttosport, l’opera è composta da immagini esclusive ed interviste inedite che ripercorrono le tappe più importanti della carriera del fantasista. Dagli anni di Como, passando per l’esperienza vissuta al Genoa, fino al periodo magico col Toro: tutto in un’opera che ripropone i gol, le giocate più belle e gli spezzoni della carriera di Gigi Meroni attraverso le immagini fornite dalla teche Rai.

Intervistati da Fabio Milano e Franco Rostagno con la regia di Alberto Notarnicola, ricorderanno Gigi tanti amici ed ex storici colleghi: la sorella Maria, la compagna Cristiana, Angelo Cereser, Emiliano Mondonico, l’ex compagno nel Genoa e nel Toro Natalino Fossati, Giampaolo Ormezzano, Bruno Longhi, Nando Dalla Chiesa, Attilio Romero e tanti altri. I tre DVD, dal titolo “Gigi Meroni“, saranno disponibili presso le edicole di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per i prossimi tre venerdì (13, 20 e 27 ottobre) in allegato con il quotidiano Tuttosport al costo di 9,99 euro. Il dvd è ordinabile anche scrivendo a dvdmeroni@tuttosport.com. Un’occasione unica e irripetibile per rivivere i ricordi più belli di una vera e propria leggenda del calcio italiano.