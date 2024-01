Conferenza Mkhitaryan: «Recupero? Prima volta con questo problema»

Conferenza stampa Mkhitaryan: le parole alla vigilia di Inter Lazio della Supercoppa Italiana

Henrikh Mkhitaryan in conferenza stampa alla vigilia di Inter Lazio della Supercoppa dalle ore 08:30. Il centrocampista parlerà assieme al tecnico Simone Inzaghi in vista della semifinale contro i biancocelesti.

DISPACIUTI DELLA PARTITA DA RECUPERARE IN CAMPIONATO? – «È la prima volta che avremo questo problema, la cosa più importante è vincere domani, con un atteggiamento positivo per le prossime partite. Non è facile, ma cercheremo di fare del nostro meglio».

PRIMA IMPRESSIONE SU BUCHANAN – «È un bravo ragazzo, un po’ timido. Ha bisogno di un po’ di tempo e lo aiuteremo a integrarsi, ovviamente ha qualità e lo abbiamo visto durante gli allenamenti, ha velocità e qualità. Cercheremo di aiutarlo in futuro».

