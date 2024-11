MLS, Hector Herrera sputa addosso all'arbitro. Le motivazioni su tale gesto - Calcio News 24

Herrera in MLS sputa addosso all’arbitro per un fallo non approvato dall’ex Atletico Madrid. Ecco il racconto della vicenda

Quello che doveva essere un nomale match di playoff di Major League Soccer tra Houston Dynamo e Seattle Sounders, si è trasformato in una vera e propria polemica: soprattutto per il gesto del centrocampista messicano Hector Herrera (ex Atletico Madrid).

Al 65′ di Houston Dinamo vs Seattle Sounders, Hector Herrera commette fallo e viene di conseguenza ammonito dal direttore di gara. Non contento della della decisione il centrocampista sputa addosso all’arbitro quando è alle spalle: fatto rivisto al VAR che gli è costata l’espulsione.