Modena, Tremolada: «L’assist è l’arte del 10 che diverte e fa divertire. Serie A? Mai dire mai»

Luca Tremolada, trequartista del Modena, ha parlato del ruolo e degli obiettivi intervistato da La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

«L’assist per me è la cosa più bella che ci sia nel calcio, è sempre una grande emozione. Esultanza? Dopo i gol festeggio come un personaggio di One Piece, i Manga sono l’altra grande passione. Nella parola trequartista c’è la parola ‘artista’ e questo per me è il 10 che si diverte e fa divertire. Nel calcio moderno sta scomparendo questo ruolo. Serie A? Mai dire mai, ho 31 e un bel progetto».