L’Inter continua a pensare a Luka Modric, centrocampista del Real Madrid. Il croato avrebbe rifiutato il rinnovo con i Blancos

«Non ci credevo fino in fondo, ma allo stesso tempo non vedo perché non sognare? Mi limitai a dire noi siamo qua, se è vero che quello che dite è realizzabile, parlatene col Real Madrid e ci fate sapere. Noi non ci sentivamo neanche di iniziare una trattativa perché sapevamo le nostre possibilità» ha detto Piero Ausilio parlando della trattativa per portare Luka Modric all’Inter. Il direttore sportivo nerazzurro non ha chiuso le porte a un possibile grande colpo nel prossimo futuro. Il ritorno di fiamma dei nerazzurri infatti è sempre dietro l’angolo.

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da As, il centrocampista croato avrebbe rifiutato un’importante offerta di prolungamento da parte del Real Madrid. Il giocatore ha un contratto fino al 2020 e il Real potrebbe essere costretto a cedere il giocatore in estate per non perderlo a zero nel 2020. Modric vorrebbe cambiare maglia a fine stagione: secondo gli spagnoli l’Inter avrebbe offerto 10 milioni di euro a stagione per i prossimi 2 anni, con la promessa di un futuro in Cina tra due anni. No al rinnovo proposto da Florentino Perez e tentazione Inter per Luka Modric.