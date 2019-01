Luka Modric non piace solo all’Inter. Il centrocampista del Real Madrid è nel mirino anche della Juventus: le ultimissime

La Juventus è su Luka Modric! Dopo l’indiscrezione italiana arriva la conferma spagnola: sondaggio dei bianconeri per il centrocampista croato, ieri in gol nella vittoria del Real Madrid sul campo del Betis Siviglia. Il centrocampista, legato al Real da un contratto fino al 2020, non ha accettato la proposta di rinnovo da parte del suo attuale club, e vorrebbe andare via. Il giocatore è stato vicino all’addio già a giugno, quando l’Inter era in forte pressing. I nerazzurri seguono ancora l’ex Tottenham e vorrebbero ingaggiarlo nel corso della prossima campagna acquisti estiva.

Secondo Don Balon, il centrocampista classe ’85 lascerà sicuramente il Real Madrid al termine della stagione. Il giocatore, senza rinnovo, avrebbe un solo anno di contratto e potrebbe forzare la mano per ottenere la cessione. I bianconeri si sono inseriti nell’affare, pronti a soffiare il croato all’Inter dell’ex Beppe Marotta. La Juve è in pole per Romero, difensore cercato anche dall’Inter e ha strappato ai nerazzurri anche Ramsey. Ora Paratici sogna il terzo sgarbo consecutivo all’amico e maestro. aratici sarebbe pronto ad offrirgli uno stipendio inferiore rispetto a quello proposto dai nerazzurri, ma con il vantaggio di un contratto di tre anni con opzione per il quarto.