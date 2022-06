Molina Juve, l’argentino si avvicina: cosa manca per chiudere

Molina Juve, accordo più vicino tra il club bianconero e l’Udinese per portare l’argentino a Torino. Cosa manca per chiudere

Come riportato da Tuttosport, Nahuel Molina e la Juve sarebbero ora molto vicini. L’argentino è ritenuto il primo obiettivo per la fascia destra e anche il giocatore gradirebbe sbarcare a Torino.

Anche il prezzo fatto dall’Udinese (25/30 milioni) non appare un problema. L’unica frenata è sulle modalità di pagamento: i due club dovranno trovare il punto in comune per far si che la trattativa possa chiudersi con una fumata bianca.