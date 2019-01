L’Arsenal tenta Monchi. Il direttore sportivo della Roma potrebbe volare in Premier League a fine stagione

Amato e odiato. Criticato e osannato. Monchi, direttore sportivo della Roma, ha vissuto il suo periodo romano tra alti e bassi. Tante le critiche piovute addosso al direttore sportivo romanista per alcuni colpi di mercato non riusciti ma l’affare Zaniolo ha dato nuovo credito al ds spagnolo. La Premier League però continua a corteggiare Monchi e dopo le voci su un possibile passaggio al Manchester United, sono tornate a circolare voci su un possibile approdo all’Arsenal.

Stando a quanto riferito dalla BBC, l’Arsenal cerca un responsabile dello scouting e dell’area tecnica dopo l’annuncio dell’addio di Sven Mislintat, che andrà via il prossimo 8 febbraio, e Monchi sarebbe finito in cima alla lista delle preferenze. Il direttore sportivo romanista ha un ottimo rapporto con l’attuale tecnico dell’Arsenal, quell’Unai Emery con cui ha vinto tanto a Siviglia negli anni passati. Si ricompone il sodalizio con Emery all’Arsenal? Difficile, ma non impossibile. Molto dipenderà dalla volontà dell’attuale ds della Roma.