Patto Monchi-Di Francesco: il ds pronto a dimettersi in caso di esonero del tecnico

Giorni decisivi in casa Roma. Patto tra il ds Monchi e l’allenatore Di Francesco: il dirigente pronto a dimettersi

Acque agitate in casa Roma. Domani i giallorossi scenderanno in campo contro l’Inter in uno dei match più delicati della 14esima giornata di Serie A. Il club romanista deve tornare alla vittoria dopo il ko in Champions League contro il Real Madrid. Una vittoria per rilanciarsi in classifica, una vittoria per mettere dei paletti che possano saldare la traballante panchina di mister Eusebio Di Francesco. I tifosi giallorossi (almeno una parte) hanno chiesto la sua testa e in caso di ko contro i nerazzurri potrebbe esserci una svolta. Il tecnico però ha il pieno supporto di Monchi.

Un’alleanza diventata inossidabile l’estate scorsa: il ds, secondo Il Corriere dello Sport, è pronto persino a dimettersi se Eusebio va via ma per scacciare le ombre bisogna battere Spalletti. Ancora lui, Luciano. Proprio l’ex tecnico romanista può diventare l’ago della bilancia romanista. Eusebio, che ha lavorato con Lucio, non è mai riuscito a battere Spalletti. Ci è andato vicino lo scorso anno a San Siro, quando i nerazzurri raggiunsero il pareggio negli ultimi minuti dopo il gol in contropiede di El Shaarawy. Domani dovrà trovare la prima vittoria, altrimenti rischia il posto. E la Roma rischia il caos.