Parte il Mondiale con Russia-Arabia Saudita: andiamo a dare uno sguardo a tutte le partite inaugurali della Coppa del Mondo

Oggi parte il Mondiale. Russia-Arabia Saudita a Mosca è l’antipasto della Coppa del Mondo, che ripartirà nella giornata di domani ed entrerà nel vivo con più di una gara al giorno. Per il Mondiale gara inaugurale è sinonimo di spettacolo e di sorprese: è la quindicesima volta in cui la sfida d’esordio è “staccata” dal resto della competizione. Solo in cinque occasioni (i primi tre Mondiali più Svizzera 1954 e Svezia 1958) si sono tenute più partite in contemporanea. Russia-Arabia Saudita sarà preceduta, come di consueto, dalla cerimonia di inaugurazione dei Mondiali: musica, danze, tradizione e molto altro, come si confà a un match del genere. Nel corso degli anni la struttura della gara d’esordio è cambiata molto.

La prima volta in cui si è disputata a parte è stata in Brasile nel 1950 e da Inghilterra 1966 è diventata una consuetudine. Da Germania Ovest 1974 a Corea e Giappone 2002 incluse la prima sfida vedeva protagonista la detentrice del Mondiale. I dati sono curiosi: in otto circostanze, solamente due volte chi ha vinto il Mondiale è partito con una vittoria nella gara d’esordio. Si ricordano i capitomboli clamorosi dell’Argentina col Camerun a San Siro o il Senegal che batte la Francia in Asia. Da qualche anno a esordire è la nazione ospitante e di sorprese ce ne sono state pochine. Senza nulla togliere a Russia e Arabia, ma quella di oggi probabilmente è la partita inaugurale meno di qualità di sempre. Andiamo a vedere tutte le partite d’esordio del Mondiale, prendendo in considerazione le edizioni in cui si è giocata a parte.