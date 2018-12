Una clamorosa notizia arriva dal Mondiale per club: l’Al Ain ha infatti battuto il River Plate e troverà probabilmente in finale il Real Madrid

Che sorpresa alle semifinali del Mondiale per Club! Il River Plate, vincitore della Copa Libertadores ai danni del Boca Juniors, è stato eliminato ai calci di rigore dall’Al Alin! La squadra degli Emirati Arabi, qualificata come campione nazionale del Paese ospitante e che aveva già disputato due turni, andrà in finale contro il Real Madrid!

La partita era terminata 2-2 nei tempi regolamentari e supplementari grazie ai gol di Marcus Berg e la doppietta di Rafael Santos Borré. E nei calci di rigore il River non è riuscito a portare a casa la vittoria. Torna a qualificarsi così in finale la squadra che rappresenta il Paese ospitante dopo due anni: l’ultima volta furono i Kashima Antlers. Domani il Real Madrid, affronterà lo Zayed Sports City allo Stadium di Abu Dhabi. L’Al Ain diventa la prima finalista mediorientale di sempre della storia del Mondiale per Club.