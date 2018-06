Moviola Perù-Danimarca e Var, 1^ giornata del Gruppo C dei Mondiali di Russia 2018: gli episodi discussi della gara diretta dal gambiano Bakary Gassama

Moviola Perù-Danimarca e Var: si sta giocando in questi minuti alla Mordovia Arena di Saransk la sfida valida per la prima giornata del Gruppo C dei Mondiali di Russia 2018. La gara è diretta dall’arbitro gambiano Bakary Gassama e fin dalle prime battute è stata una partita ricca di episodi dubbi.

Al 44’ l’episodio chiave: Yurary stende Cueva in area di rigore danese, poco dopo il limite. L’arbitro Bakary Gassama in un primo momento lascia correre ma poi, anche grazie all’opinione dei colleghi e del quarto uomo, va al Var per rivedere l’azione. Bastano due replay per cambiare la decisione, assegnando il penalty alla formazione allenata da Gareca.