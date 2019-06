Australia-Italia, Mondiali femminili 2019 in streaming e in diretta TV: le probabili formazioni e dove vedere il debutto delle Azzurre

L’Italia femminile del Ct Milena Bertolini aprirà i suoi Mondiali femminili 2019 sfidando l’Australia di Ante Milicic nella prima giornata del Gruppo C. Australia-Italia: la partita, con fischio d’inizio previsto alle ore 13.00, si giocherà allo Stade du Hainaut di Valenciennes.

La partita Australia-Italia sarà trasmessa in tv in diretta da Sky, come tutte le altre gare dei Mondiali Under 20 2019, sui canali Sky Sport Mondiali, visibile al numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre, e Sky Sport Uno, visibile al numero 201 del satellite, e al numero 472 del digitale terrestre. Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, tablet e smartphone e su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per gli utenti Sky su smart tv tramite NOW TV Smart Stick.

La sfida delle Azzurre sarà inoltre trasmessa in diretta e in chiaro da Rai Sport su Rai Due e dunque visibile in streaming anche attraverso Rai Play.

Australia-Italia femminile

Competizione: Mondiali di calcio femminile Francia 2019

Quando: domenica 9 giugno 2019

Fischio d’inizio: ore 13:00

Dove vederla in tv: Sky Sport Mondiali, Sky Sport Uno – Now TV e Rai Sport

Dove vederla in streaming: Sky Go e Rai Play

Stadio: Stade du Hainaut (Valenciennes)



Le probabili formazioni

AUSTRALIA FEMMINILE (4-3-3): Williams; Carpenter, Polkinghorne, Kennedy, Catley; Gorry, Van Egmond, Kellond-Knight; Raso, Kerr, Foord. Ct. Milicic

ITALIA FEMMINILE (4-4-2): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Cernoia, Galli, Giugliano, Girelli; Bonansea, Mauro. Ct. Bertolini