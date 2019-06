Italia-Brasile, terza partita dei gironi del Mondiale Femminile: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Va in scena a Valenciennes la partita più affascinante del girone. L’Italia, già qualificata agli ottavi, affronta le forti brasiliane, non sicure del passaggio del turno. Occasione in avanti per Valentina Giacinti, brasiliane con le temibili Marta e Cristiane. Si annuncia una gara spettacolare.

Italia-Brasile Femminile 0-0: il tabellino

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Guagni, Gama, Linari, Bartoli; Galli, Giugliano, Cernoia; Giacinti, Girelli, Bonansea; Mauro. Ct: Bertolini

BRASILE (4-5-1): Barbara; Leticia Santos, Kathellen, Monica, Tamires; Ludmila, Andressinha, Thaisa, Marta, Debinha; Cristiane. Ct: Vadao

6′: grande occasione per Bonansea. Contropiede magistrale delle azzurre, destro dal limite. Barbara mette in angolo

SI PARTE! FISCHIO D’INIZIO A VALENCIENNES

Italia-Brasile Femminile: le formazioni ufficiali

Arbitro: Lucila Venegas (Messico)