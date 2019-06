Mondiali femminili, martedì Italia-Cina vale i quarti di finale: il pericolo principale per le azzurre è “lady Messi”

All’anagrafe fa Wang Shuang. Ma per tutti è, semplicemente, “Lady Messi“. Un soprannome che rende bene l’idea circa il livello raggiunto dalla stella della Cina, che martedì sera contenderà all’Italia un posto nei quarti di finale dei Mondiali di Francia 2019. Oltre a lasciarne intuire le principali qualità: tanta tecnica e tanta corsa con il pallone attaccato al piede.

Dall’alto di queste doti Wang Shuang è diventata una star del calcio in rosa ad Oriente, prima a trasferirsi in Francia al Psg e prima a realizzare una rete in Champions League. Trampolino di lancio verso il Mondiale in corso, il secondo nel suo palmares dopo quello del 2015 nel quale la 24enne cinese si era tolta lo sfizio persino di segnare alla corazzata Stati Uniti.