Mondiali Femminili, l’Italia è agli ottavi di finale di Francia 2019: data, orario ed avversaria delle azzurre della ct Bertolini

L’Italia di Milena Bertolini, nonostante la sconfitta di misura maturata contro il Brasile nell’ultima partita del girone, si è qualificata agli ottavi di finale del Mondiale di Francia 2019 da prima del girone. Seconda piazza per l’Australia, terza per le verdeoro.

In virtù del piazzamento centrato, le azzurre torneranno in campo martedì 25 giugno alle ore 18 allo Stade de la Mosson a Montpellier. Avversaria una terza qualificata degli altri raggruppamenti: ancora in lizza la Cina e la Nigeria.