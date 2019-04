Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato della sua carriera e anche della sfida contro la Juventus

Lunga intervista ai microfoni di Dazn per Vincenzo Montella, a poche ore da Juventus–Fiorentina. Il tecnico dei viola ha parlato della sua carriera e anche dei suoi ricordi con la viola: «Quando sono stato fuori ho staccato dal mondo del calcio, ho viaggiato con i miei figli, ho imparato a sciare, ho studiato l’inglese. Nella seconda parte ho iniziato a vedere le partite, soprattutto di allenatori che mi piacciono e uno di questi è Klopp. Io l’Allegri di Firenze? Vogliamo creare, io e la società, un’identità chiara e queste ultime partite serviranno per capire chi farà parte della Fiorentina anche nella prossima stagione. L’identità di Firenze è il bello, poi il livello della squadra servirà a determinare gli obiettivi sportivi».

Prosegue Vincenzo Montella tornando anche sul famoso 4-2 alla Juventus: «Il 4-2 alla Juventus è probabilmente la partita più emozionante della mia vita da allenatore. Facemmo qualcosa di incredibile. Quel giorno, già prima della partita ci guardammo negli occhi e capii che si respirava nell’aria la voglia di fare qualcosa di grande. Chiesa? E’ un giocatore moderno che può giocare ovunque». Poi chiosa sull’avventura al Milan: «E’ stata una sfida, non andavano in Europa da tre anni e con me ci sono ritornati ed abbiamo anche vinto un trofeo. Al secondo anno eravamo in linea con il percorso, c’erano dei giocatori nuovi che potevano crescere, la squadra nel primo periodo ha fatto bene».