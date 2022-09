Montella: «La Serie A mi sta sorprendendo. Roma come nel 2001, le altre...»

Vincenzo Montella, tecnico dell’Adana Demirspor, ha parlato dell’attuale Serie A: le dichiarazioni alla GdS

Vincenzo Montella ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport.

RINATO IN TURCHIA – «Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad ora, motivatissimo e convinto che possiamo ancora crescere molto».



BALOTELLI – «Cose che accadono. Avevamo e abbiamo ancora un bel rapporto. Mario ha dato il suo contributo di gol e giocate lo scorso anno e noi gli abbiamo dato una bella mano per

tornare in forma e ottenere un’altra convocazione in Nazionale. Ma ora desiderava avvicinarsi a casa. L’offerta del Sion ha soddisfatto sia lui sia il club e ci siamo salutati. Gli auguro di togliersi tante soddisfazioni».



PIRLO – «Sì, abbiamo allenato una settimana le nostre squadre ad Istanbul: loro perché non avevano il centro sportivo e noi per questioni climatiche. Ci siamo visti e ci sentiamo. Andrea si sta ambientando in fretta. Farà bene».



SERIE A – «Non immaginavo Juve e Inter potessero avere questi problemi ma c’è tempo per recuperare, perché le rose sono ricche. E il Mondiale a metà stagione potrebbe riservare

molte sorprese».



CHI CONVINCE – «Il Milan è solido e collaudato, ma il Napoli gioca benissimo: Spalletti

geniale come sempre. L’Atalanta darà fastidio a tutti».



LE ALTRE – «La Roma mi diverte molto. Mou ha creato un entusiasmo che ricorda quello dello scudetto del 2001. Quando a Roma si respira quell’aria può succedere di tutto. Sono curioso di vedere i progressi della Lazio, mentre sta deludendo la Fiorentina rispetto allo scorso anno quando aveva entusiasmato. Tra le medio piccole, complimenti all’Udinese e all’Empoli».