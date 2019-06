Montero allenatore Sanbenedettese: prima esperienza in Italia per “Pigna”

Paolo Montero è il nuovo allenatore della Sambenedettese: prima esperienza in Italia per Pigna che inizierà dalla Serie C

Era il terrore degli attaccanti avversari. Il suo credo è conosciutissimo: «O passa la palla o la gamba, entrambe no». Paolo Montero è pronto a ritornare in Italia, questa volta nelle vesti di allenatore, dopo che ha scritto la storia della Juventus da giocatore. L’uruguaiano inizierà in Serie C con la Sambenedettese che da pochi minuti ha ufficializzato il nuovo allenatore.

Una nuova avventura per Montero, che nel 2014 ha intrapreso la strada dell’allenatore nel mondo del calcio. Penarol, Boca Unidos, Colon e Rosario Central le sue ex squadre, nel 2017 l’ultima esperienza in panchina. Nessun trofeo alzato in Uruguay, ci proverà con la Sambenedettese di patron Franco Fedeli.