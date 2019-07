Montero consiglia la Juve: «Higuain serve per la Champions. Bentancur…»

Paolo Montero, ex giocatore della Juve e neo allenatore della Sambenedettese, parla di vari temi legati al club bianconero

L’ex bianconero Paolo Montero, attualmente alla guida della Sambenedettese, parla ai microfoni di TMW Radio. Le sue parole sulla Juve.

DE LIGT – «De Ligt ha tutto per essere uno dei migliori difensori nella storia del calcio. È giovane ma è già un veterano. Chi vedo accanto a lui? Difficile togliere un capitano come Chiellini ora».

BENTANCUR – «Ha tutte le qualità, è un centrocampista moderno, molto simile a Kakà. Ora sta tutto nelle sue mani. Sta a lui fare il “clic” per diventare un fuoriclasse. Potrà diventarlo».

HIGUAIN – «Gli darei un’altra chance. Dovranno vincere la Champions per forza, Higuain in un anno così lungo è importante averlo per ambire a certi obiettivi».