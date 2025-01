Monza, record negativo per Bocchetti: ottavo ko consecutivo in Serie A, i precedenti

Monza, record negativo per Bocchetti: ko nelle sue prime partite da allenatore in Serie A: ecco tutti i precedenti

Il Monza cade in casa contro il Cagliari e la cura Bocchetti, chiamato al posto di Nesta, per ora non si vede. Come riportato da Opta il neo tecnico dei brianzoli è il terzo tecnico della storia della Serie A a perdere tutte le prime 8 partite di campionato tra Monza e Verona.

Prima di lui questo record negativo lo avevano raggiunto solo Adelio Moro (8, con il Brescia nel 1995) e Astro Galli (8, con il Venezia nel 1949).