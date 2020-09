Monza, Brocchi: «Test impegnativo, dobbiamo mettere minuti nelle gambe»

Cristian Brocchi, tecnico del Monza, è intervenuto ai canali ufficiali del match per analizzare l’amichevole contro il Vicenza

«Buone indicazioni sotto certi punti di vista, meno in altri». Il tecnico del Monza Cristian Brocchi è moderatamente soddisfatto del test match di ieri contro il Vicenza. Ecco le parole dell’allenatore biancorosso ai microfoni ufficiali del club:

«È stato un test impegnativo utile ad aumentare le conoscenze tra giocatori che hanno fatto già un percorso e quelli nuovi e per mettere ulteriori minuti sulle gambe, visto che è da molto che non giochiamo. L’Alessandria sarà un ulteriore step per l’avvicinamento all’esordio con la Spal».