Monza, BIG in arrivo dalla Serie A? Da domani sarà svincolato

Si accende il calciomercato del Monza, i brianzoli osservano interessati un big della nostra Serie A, che da domani sarà svincolato

Il calciomercato del Monza non dorme mai. I brianzoli sono attivi su più fronti, nel tentativo di costruire una rosa che sia il più possibile. E a tal proposito notizie importanti potrebbero arrivare già nei prossimi giorni, direttamente da una delle avversarie del club lombardo nell’ultima stagione di Serie A: il Torino.

A mezzanotte di domani infatti, tra i granata, scadrà il cartellino di Ricardo Rodriguez: vecchio pallino proprio del Monza. Lo svizzero non rinnoverà la prorpia permanenza in Piemontese. Per lui, giusto sottolinearlo, folta concorrenza anche in Arabia Saudita.