Monza, Citterio: «Non abbiamo espresso il nostro calcio»

Le parole di Stefano Citterio, vice allenatore del Monza, dopo la sconfitta subita dai brianzoli contro l’Empoli

Stefano Citterio, vice allenatore del Monza, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta dei brianzoli contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

SCONFITTA – «Purtroppo oggi non siamo riusciti a esprimere il nostro calcio e ci dispiace, siamo andati subito sotto e la partita si è incanalata come voleva l’Empoli. Non siamo stati abbastanza bravi nel giro palla, eravamo lenti e non incisivi davanti. Ci è mancata brillantezza nel superare l’avversario e le cose sono diventate difficili. Potevamo riaprirla con Mota nell’unica vera occasione creata, ma loro con un’altra ripartenza hanno chiuso la gara».

COSA NON HA FUNZIONATO – «Da parte nostra è stata una brutta partita, anche se dobbiamo dare merito all’Empoli. Possiamo fare meglio, non solo con gli attaccanti ma con tutta la squadra. Oggi è stata una partita storta, la analizzeremo per cercare di migliorare. Il nostro campionato deve passare da queste partite, forse è stato l’unico scontro diretto che abbiamo sbagliato. L’Empoli ci ha messo qualcosa in più meritando la vittoria».

COSA DEVE CAMBIARE – «Ci aspettano tre partite importanti dove vogliamo fare bene. La sconfitta di oggi ci deve aiutare per interpretarle in un’altra maniera».

COSA HA DETTO PALLADINO – «Il mister è ovviamente dispiaciuto per la nostra prestazione, anche lui sa che possiamo fare molto meglio e proveremo a farlo nelle prossime gare».