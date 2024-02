Monza Verona LIVE: CRONACA, DIRETTA match Serie A

Monza Verona, match valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024: cronaca e diretta live

La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Monza Verona, valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024.

PRIMO TEMPO

Il Monza trova subito la via del gol con Colombo, ma l’attaccante brianzolo era in fuorigioco e la rete viene correttamente annullata ai padroni di casa. All’U Power Stadium primi minuti con poche occasioni, ma molta intensità, con la squadra ospite che fa la partita, cercando di mantenere il possesso della sfera il più possibile. Il Monza esce fuori con il passare dei minuti e ha una doppia chance con Birindelli di testa: Montipò respinge e sulla ribattuta Colpani in rovesciata non riesce a ribadire in rete.

SECONDO TEMPO

Il canovaccio del secondo tempo vede ancora l’equilibrio a farla da padrone, con poco spettaccolo. La gara ha un guizzo al 70′ quando Massa concede un rigore al Monza, che il VAR però non conferma e mostra all’arbitro che il fallo è di Zerbin su Duda e non il contrario. Per il resto poche emozioni fino al triplice fischio.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Zerbin; Colpani, Dany Mota; Colombo. Allenatore: Raffaele Palladino.

A disposizione: Sorrentino, Mazza, Donati, Caldirola, Bettella, Kyriakopoulos, Gagliardini, Machin, Akpa Akpro, Pedro Pereira, Maldini, Djuric, V. Carboni.

HELLAS VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Duda, Serdar, Folorunsho; Noslin, Lazovic; Swiderski. Allenatore: Marco Baroni.

A disposizione: Chiesa, Perilli, Centonze, Vinagre, Coppola, Belahyane, Dani Silva, Charlys, Tavsan, Henry, Mitrovic, Bonazzoli.