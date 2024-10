Monza, Pereira sicuro: «Abbiamo bisogno di una vittoria per risollevarci. Sulla gara di stasera...»

Le dichiarazioni del giocatore del Monza Pereira su quella che sarà la gara di stasera contro il Verona. Le parole

A DAZN, il giocatore del Monza Pedro Pereira ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Verona.

LE PAROLE – «Abbiamo bisogno veramente di una vittoria oltre che confermare le buone prestazioni della squadra. Dobbiamo fare punti che sono importanti, daremo il nostro massimo da squadra per vincere. Il Verona è forte, soprattutto in casa, dove ha un tifo importante. È una squadra tosta, ci aspettiamo un match difficile, la scorsa stagione hanno avuto difficoltà e si vede che sono partiti forte, a livello agonistico dovremo far bene»