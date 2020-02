Morace contro Zeman: «Mentalità da ignoranti»

L’allenatrice e opinionista televisiva Carolina Morace ha risposto alle dichiarazioni sessiste di Zeman

Carolina Morace ha risposto per le rime alle dichiarazioni sessiste rilasciate da Zdenek Zeman: «Mi sembrano un’offesa più agli uomini che alle donne, ma il vero problema è che ancora nel 2020 sentiamo questi discorsi. Sono stata in Canada e Australia e certe affermazioni lì non esistono».

«Finché in Italia quando si va a vedere una partita si penserà ad altro e non ci si concentrerà sul ruolo, posizione in campo e nome delle calciatrici allora rimarremo sempre un popolo di ignoranti. E ci metto anche Zeman dentro questa mentalità», ha concluso l’allenatrice e opinionista televisiva.