Morata: «Dovevamo vincere, ma in Champions ci sono grandi squadre». Le parole dell’attaccante della Juve

Morata ha parlato a Mediaset dopo il pareggio della Juve contro il Villarreal in Champions League. Le dichiarazioni

PARTITA – «Io sto bene, mi dispiace, era da vincere, abbiamo fatto un grande sforzo. Abbiamo avuto un paio di occasioni, così è il calcio, sapevamo che giocano un bel calcio. Hanno fatto una grande partita sotto l’aspetto fisico. È tutto da decidere».

CALO NEL SECONDO TEMPO – «Veniamo da tante partite in cui abbiamo fatto tanti sforzi. Ora dobbiamo subito recuperare e mettere la testa al campionato. Sappiamo che abbiamo fatto un passo in avanti come squadra e gruppo. Affrontiamo le difficoltà in modo diverso, dobbiamo continuare così».

STEP IN PIU ‘ – «Sicuramente sì. Quando è uscito il sorteggio tanti dicevano che eravamo più forti. Ma è la Champions, loro sono campioni di Europa League, giocano molto bene. Non hanno iniziato bene in campionato, ma ora sono vicini ai posti Champions e sono una grande squadra. Ogni squadra in Champions può creare problemi. Abbiamo lasciato pochi spazi dobbiamo fare una grande partita al ritorno».