Morata-Milan, incontro a cena: i rossoneri hanno una nuova carta da giocare

Il futuro di Alvaro Morata potrebbe essere nuovamente in Italia. Lo spagnolo può lasciare il Chelsea, c’è il Milan: Donnarumma nell’affare?

Alvaro Morata è diventato il primo obiettivo del Milan per l’attacco. Il club rossonero, atteso quest’oggi al Tas per la sentenza sull’esclusione dall’Europa, inizia a muoversi sul mercato. Lunedì sera, duran­te il blitz di Fassone e Mirabelli a Londra, l’attaccante spagnolo del Chelsea ha cenato con i diri­genti rossoneri, insieme al suo entourage. Secondo La Gazzetta dello Sport, il giocatore ha dato la sua disponibilità a tornare in Italia, anche per avvicinarsi alla moglie Alice che aspetta due gemelli.

il Milan gli garantirebbe lo spazio che non ha avuto nelle altre big e l’arrivo, eventuale, di Gonzalo Higuain a Londra, ridurrebbe ulteriormente gli spazi per Alvaro in Blues. Il matrimonio dunque conviene a Morata e conviene al Milan ma anche al Chelsea. Gli interessi combaciano ma bisogna trovare 60 milioni di euro per il cartellino. Il giocatore potrebbe rientrare in un affare di mercato che coinvolge anche Gigio Donnarumma, portiere cercato proprio dal Chelsea, oppure potrebbe attendere la cessione di alcuni big rossoneri (oltre a Donnarumma sono sulla lista dei partenti anche Bonucci e Suso) per poi vestirsi di rossonero.