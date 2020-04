Morata e l’aneddoto su Mourinho: «Ecco come mi portò in prima squadra»

Morata racconta come fu aggregato alla prima squadra del Real Madrid da Mourinho: decisiva l’incontro prima della finale Champions dell’Inter

Nel corso della chiaccherata in diretta Instagram con Fabio Fognini, Alvaro Morata ha svelato un particolare retroscena dietro alla scelta di José Mourinho di aggregarlo alla prima squadra del Real Madrid.

«Il giorno prima della finale di Champions dell’Inter ho trovato Mourinho: gli ho chiesto una foto, ho fatto due chiacchiere con lui e sono partito con la mia famiglia in vacanza. Sono andato a Marbella e mi suona il telefono e dell’altra parte c’era un delegato della prima squadra che mi ha detto: “Josè ti vuole in prima squadra, devi venire con noi ad allenarti”. Pensavo fosse uno scherzo, ho messo giù il telefono e sono andato in mare. Invece no. Mia madre mi ha chiamato dicendo che era tutto vero e ho parlato con Mourinho e dopo sono andato al Real Madrid in prima squadra».