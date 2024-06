Morata Juventus, i SEGNALI MANDATI dal giocatore sono inequivocabili: il piano di GIUNTOLI per chiudere l’affare

Morata Juventus, i SEGNALI MANDATI dal giocatore sono inequivocabili: il piano di GIUNTOLI per chiudere il grande affare

Morata sogna un ritorno in grande stile alla Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport l’attaccante spagnolo, attualmente impegnato all’Europeo, sta spingendo per tornare in bianconero.

Giuntoli lo sa bene e non vuole farsi scappare quest’occasione. Prende sempre più quota, infatti, l’ipotesi del pagamento della clausola rescissoria (12 milioni di euro, n.d.R.).