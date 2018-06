Alvaro Morata non ha vissuto una stagione indimenticabile, motivo per cui guarda a quella 2017/2018 con voglia di rivalsa

Il capitolo Morata al Chelsea non è stato, fin qui, una favola, anzi. I problemi fisici, la panchina, la mancata convocazione per i Mondiali. Alvaro, adesso, è chiamato all’annata del riscatto per dimostrare che quanto fatto intravedere nella Juventus allenata da Antonio Conte non era soltanto fumo ma tanto arrosto. Metafore a parte, il centravanti spagnolo scuola Real Madrid è al centro del mercato proprio dei bianconeri, che ci starebbero pensando per la successione al deludente Gonzalo Higuain.

Nelle ultime ore sono arrivati aggiornamenti importanti in tal senso, ma la sensazione è che per una trattativa di questo calibro ci vorrà ancora tempo. D’altronde tutti i top club si stanno muovendo lentamente, visto che la vetrina Mondiale, inevitabilmente, comporta attese, riflessioni e scelte rinviate a metà luglio. Alvaro Morata e sua moglie Alice, nel mentre, si stanno godendo le meritate vacanze estive ma il bomber spagnolo, su Instagram, ha lanciato un suo personalissimo messaggio, in attesa che il futuro venga definito in un senso o nell’altro: «Sono molto eccitato di iniziare di nuovo. Il passato era duro ma c’è un motivo in più per iniziare a combattere di nuovo». Juve avvisata.