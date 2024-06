Morata Milan, arriva il PRESSING dei rossoneri per il centravanti. L’OSTACOLO sulla trattativa

Morata Milan, dalla Spagna insistono sull’interesse dei rossoneri per la punta. Ecco la SITUAZIONE tra ingaggio e cartellino

Come riferito da diversi media spagnoli, il Milan sta continuando a lavorare sottotraccia per Alvaro Morata: centravanti dell’Atletico Madrid in scadenza di contratto e con la volontà di voler ritornare in Italia.

I rossoneri starebbero infatti cercando l’accordo sull’ingaggio della punta che chiede 6 milioni di euro bonus inclusi. Dall’ingaggio che, se sistemato, potrebbe portare i rossoneri a pagare i 12 milioni di clausola.