Morata rimane alla Juve: trovato l’accordo con l’Atletico Madrid

Morata Juve: nuove conferme dalla Spagna sul rinnovo del prestito da parte dei bianconeri. C’è l’accordo con l’Atletico Madrid

Alvaro Morata resta alla Juventus anche per la stagione 2021/22. Arrivano nuove conferme dalla Spagna: come riportato dal Mundo Deportivo, c’è l’accordo con l’Atletico Madrid per il rinnovo del prestito dell’attaccante per una cifra di 10 milioni di euro.

Il club bianconero ha provato ad abbassare la cifra del prestito, ma i Colchoneros sono rimasti fermi sulle loro posizioni. La Juve verserà così altri 10 milioni nelle casse degli spagnoli e potrà riscattare Morata tra una stagione per 35 milioni. L’annuncio ufficiale, riferisce il quotidiano spagnolo, potrebbe già arrivare prima dell’inizio dell’Europeo della Nazionale di Luis Enrique