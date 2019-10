Morata scrive a Zappacosta: «So cosa stai passando, tornerai più forte»

Alvaro Morata manda un messaggio a Davide Zappacosta, che si è fermato per la rottura del crociato. Le parole dello spagnolo

Dopo la notizia della rottura del crociato, a Davide Zappacosta sono arrivati tanti messaggi di vicinanza, tra cui quello di Alvaro Morata, suo ex compagno al Chelsea.

«Caro Davide, so quello che stai passando, non sai quanto mi dispiace.. davvero di cuore…tanto come se fosse successo a me, sopratutto perché ho visto poche persone con la voglia e la determinazione che tu hai! sono sicuro che tornerai più forte di prima. Ti voglio bene amico mio.Un abbraccio» ha scritto l’attaccante spagnolo.