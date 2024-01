Moratti: «Mourinho può avercela con la Roma per l’esonero»

Le parole di Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, sull’esonero dalla Roma di José Mourinho. Tutti i dettagli in merito

Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato a Il Giornale dell’esonero di José Mourinho dalla Roma.

PAROLE – «Pensavo fosse solo un fatto giornalistico e niente più… Non me lo aspettavo, non posso nascondere che mi dispiace tantissimo. Ho fiducia in Mourinho e penso che le cose potessero andare in maniera diversa, ma non entro nel giudizio dei dirigenti della Roma. Per lui lasciare a metà il lavoro sarà stato un grosso dispiacere. È un professionista serio e sarà arrabbiato con sé per non essere riuscito a fare ciò che voleva, ma credo abbia le ragioni per avercela per l’esonero: la difesa non ce l’aveva più, ha avuto grossi problemi anche a centrocampo. E poi l’attacco, con Dybala che si fa male ogni 5 minuti e Lukaku al primo anno a Roma. Non credo fosse così semplice far di più, anche per i tanti giovani e per i molti cambiamenti. Non trovo uno scandalo che i punti fossero quelli. Non l’ho ancora sentito comunque, perché in questo momento non servono telefonate consolatorie. Mi farebbe piacere comunque sentirlo e credo proprio che lo chiamerò».

