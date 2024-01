Moratti sull’esonero di Mourinho: «Stupito della decisione»

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha voluto dire la sua dopo l’esonero di José Mourinho. Colpe sue o della Roma?

Intervistato da Il Giornale, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, si è espresso così in merito all’esonero da parte della Roma di José Mourinho. Ecco le dichiarazioni.

ESONERO – «Inizialmente pensavo fosse solo un fatto giornalistico e niente più. Non me lo aspettavo. Non posso nascondere che mi dispiace tantissimo».

LA ROMA HA FATTO BENE? – «Ho fiducia nella capacità di Mourinho e penso che in questa situazione, con meno della metà del campionato da giocare, le cose potessero andare in maniera diversa. Ma non entro nel giudizio dei dirigenti della Roma. Certo è che lasciare a metà il lavoro per lui sarà stato un grosso dispiacere».

