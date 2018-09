L’attaccante granata Massimo Martino ha abbandonato il calcio a soli 20 anni per un problema al ginocchio

Vincitore con la Primavera granata di Scudetto e Supercoppa Italiana, Massimo Martino ha comunicato nei giorni scorsi il proprio addio al calcio giocato. Classe 1997, l’attaccante si è dovuto fermare per un problema al ginocchio che lo ha tormentato dai tempi della Primavera. Precisamente dal 14 novembre del 2015, proprio il giorno in cui i granata hanno alzato al cielo la Supercoppa. Entrato in campo al 46′ al posto di Debeljuh, Massimo ha dovuto abbandonare il terreno di gioco all’86’, vittima della rottura di crociato e menisco. Un infortunio serio per un calciatore, che comporta un lungo stop e, in molti casi, anche ricadute. E così è stato per Massimo che, nonostante tre rotture del crociato, ha continuato a lavorare sempre di più per coronare il sogno di diventare un calciatore professionista, raggiunto in Serie C con il Cuneo prima di un’altra ricaduta che l’ha costretto ad abbandonare il calcio giocato.

Sono arrivati i pensieri e gli incoraggiamenti da parte di tanti giocatori e allenatori del mondo Toro. Uno su tutti quello di Moreno Longo, attuale allenatore del Frosinone, che Massimo Martino ha avuto come tecnico durante la sua esperienza nella Primavera granata. Il tecnico dei ciociari ha voluto far sentire la sua vicinanza ad un ragazzo che ha visto infrangersi il suo sogno di diventare calciatore, ringraziando l’attaccante per l’apporto e l’aiuto dato nei suoi anni al Toro.