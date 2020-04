Moreno Mannini: «Serie A? Non vedo la prospettiva e le condizioni per ricominciare»

Moreno Mannini, ex difensore della Sampdoria dal 1984 al 1999 ha parlato ai microfoni di Sampnews24. Le sue parole

Moreno Mannini, ex difensore della Sampdoria dal 1984 al 1999, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sampnews24.com. Queste le sue parole.

LEGGI L’INTERVISTA ESCLUSIVA SU SAMP NEWS 24

RIPRESA SERIE A – ««Non vedo la prospettiva e le condizioni per ricominciare. Minimo per ancora un mese e mezzo non potremo avere contatti, poi ci sarebbe da rifare la preparazione, per me il campionato salta, non ci sono condizioni. Per giocare d’estate si dovrebbe cominciare almeno a giugno, e credo che a giugno non si potrà ancora fare la preparazione, manca un mese e mezzo. Non ci sono i tempi, considerato che mancano 12 partite. Facendo anche tre partite a settimana ci vorrebbero due mesi. Non vedo proprio la possibilità per ricominciare».