Morte Kobe Bryant: confermato il decesso della figlia

La morte improvvisa di Kobe Bryant ha lasciato attonito ogni appassionato di sport. Il cestista è deceduto per un incidente in elicottero all’età di 41 anni, mentre si dirigeva a una partita di basket con la figlia Gianna.

Secondo quanto riportato da fonti autorevoli, a bordo del mezzo era presente anche la 13enne, che ha perso la vita insieme al padre.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2020