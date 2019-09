Mourinho chiude ad un ritorno al Real: «Non prenderò il posto di Zidane»

José Mourinho ha parlato di Zidane e del Real Madrid, negando un suo ritorno e augurandosi che tutto possa tranquillizzarsi per il francese

Dopo il tremendo inizio di stagione del Real Madrid, in Spagna sono impazzate le voci di un possibile esonero di Zinedine Zidane, acuite dalla sconfitta in Champions contro il Real Madrid. Candidato numero uno per succedere al francese è Josè Mourinho che, però, ha voluto smentire le indiscrezioni dei giornali. Ecco le sue parole a Deportes Cuatro.

«Non mi piacerebbe tornare al Real semplicemente perché i blancos hanno già un allenatore, e non si tratta di uno qualsiasi. Non è una bugia, spero che per Zidane la situazione possa tranquillizzarsi. Sto cercando di divertirmi e di imparare qualcosa di nuovo, come il tedesco, qualora un giorno dovessi allenare lì”»