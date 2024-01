Esonero Mourinho, i tifosi si dividono: dal «ringraziate Pioli» al «grave errore»

Esonero Mourinho, i Friedkin hanno deciso e i tifosi si sono divisi anche sui social: tanti i commenti positivi e negativi

Come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia da parte della Roma dell’esonero di Mourinho con effetto immediato. Lo Special One ha pagato la sconfitta contro il Milan e il momento non proprio brillante della sua squadra. Una decisione, però, che ha diviso i tifosi sui social e infatti in diversi hanno commentato la scelta del club di optare per il cambio in panchina.

Proprio sotto al Twitter della Roma sull’esonero di Mourinho qualcuno ha scritto: «Cambiare allenatore durante la stagione è sempre un grave errore. Il ciclo di Mourinho era finito ma bisognava aspettare giugno anche per rispetto di chi ci ha portato in vetta in Europa». Mentre tra i negativi c’è chi ha scritto: «Ringraziate Pioli».