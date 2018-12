José Mourinho si fa sentire dopo l’esonero dal Manchester United. L’allenatore portoghese guarda già al futuro

Esonerato ieri dal Manchester United, José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni pensando già al suo futuro. «Lo United ha un futuro senza di me e io ho un futuro dopo lo United. Non vedo perchè dovrei condividere i miei sentimenti adesso. E’ finita, funziona così, come è sempre funzionato» le parole a Sky Sports riportate dal Corriere dello sport.

E ancora: «Sono sempre stato critico sugli allenatori che parlano di colpe e dettagli in situazioni del genere, voglio solo chiuderla qui dopo ieri, è un’avventura finita. Spero che i mdia rispettino questo mio modo di essere. Finchè non tornerà nel calcio penso di avere diritto a vivere la mia vita privata come faccio adesso. Il Manchester United è passato».