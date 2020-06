Mourinho: «L’arbitro può sbagliare la VAR no» – VIDEO

Josè Mourinho ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro il Manchester United: queste le parole dello Special One

«Ammetto che nel primo episodio l’arbitro abbia dovuto prendere una decisione difficile. Penso che l’arbitro possa sbagliare ma la VAR no. La situazione del secondo rigore è incredibile. C’era un fallo su Aurier che poteva concludere e chiudere la pratica per noi, poi c’è stato un altro episodio all’interno dell’area con la VAR che l’ha considerato simulazione ma senza ammonire il giocatore in questione».