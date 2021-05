Mourinho, media punti da urlo in Serie A: solo Conte ha fatto meglio

Come riporta Opta, la media punti di Mourinho in Serie A è da urlo: solo Antonio Conte ha fatto meglio del portoghese

Josè Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma. La notizia choc è arrivata qualche ora fa e ha lasciato di sasso il mondo del calcio che non si aspettava un ritorno in Italia dello Special One.

Il tecnico portoghese in Serie A ha vissuto i suoi anni migliori. Dal 1994/95 è al secondo posto nella speciale classifica della media punti, con Antonio Conte unico ad aver fatto meglio. 2.26 per l’attuale allenatore dell’Inter, 2.18 per l’ex tecnico del Tottenham, seguito da Allegri a 2.04.