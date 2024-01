Mourinho, clamoroso dall’Inghilterra: «Vuole incontrare il Napoli»

Mourinho potrebbe restare in Italia: la clamorosa voce dall’Inghilterra sono certi e lui vorrebbe incontrare De Laurentiis

E’ passata una settimana dalla scelta della Roma di esonerare Mourinho e chiamare De Rossi sulla panchina giallorossa dopo il ko col Milan. Il portoghese ha lasciato Trigoria commosso e senza rilasciare dichiarazioni. Sono stati tre anni ricchi di emozioni con la vittoria di una Conference League e una finale persa di Europa League.

Lo Special One starebbe guardando per il suo futuro con diverse voci: dall’Arabia sono certi possa andare all’Al Shabab, mentre l’ultima clamorosa indiscrezione arrivata dall’Inghilterra parla di Napoli. Il tecnico, come riportano alcuni quotidiani inglesi, avrebbe detto al suo agente Jorge Mendes di voler incontrare De Laurentiis.