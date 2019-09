Mourinho non ha dubbi: «CR7? È un caso da studiare»

Josè Mourinho incorona Cristiano Ronaldo dopo il poker rifilato alla Lituania: «Segnerà anche a 50 anni»

Dopo essere diventato il marcatore più prolifico nelle qualificazioni europee, si sono sprecati gli elogi e i complimenti da parte di tutto il mondo del calcio per Ronaldo. Tra questi quello di Josè Mourinho, suo ex allenatore al Real Madrid, che ha commentato le gesta del portoghese così.

«Ronaldo non mi sorprende affatto. E neanche quello che fa mi stupisce. Ha 34 anni, è un grande giocatore, milita in una squadra di alto livello, con grandi ambizioni. In termini genetici, è un caso di studio, ma andrebbe approfondita anche la sua mentalità. Fra qualche tempo, avrà 50 anni e la Fifa lo inviterà per una partita fra “legends”. Sarà il migliore e continuerà a segnare»