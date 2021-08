Josè Mourinho celebra la vittoria sulla Salernitana mangiando una pizza in treno: lo Special One si gode il primo posto – VIDEO

Josè Mourinho celebra la vittoria sulla Salernitana che vale il primo posto alla Roma, in compagnia di Lazio, Milan, Inter e Napoli.

Per festeggiare vittoria e primato, lo Special One sceglie il modo più italiano possibile: una pizza da asporto mangiata sul treno di ritorno per Roma.