Mourinho scatenato: «Unico ad aver vinto in Italia, Inghilterra e Spagna»

Mourinho scatenato sul canale YouTube “The Coaches Voice”: «Unico ad aver vinto in Italia, Inghilterra e Spagna»

José Mourinho scatenato sul canale YouTube “The Coaches Voice“: «Sono l’unico ad aver vinto in Italia, Inghilterra e Spagna» e aggiunge: «Hai bisogno di flessibilità, devi adattarti alla realtà de club e delle competizioni».

Poi si sbilancia sul futuro: «Sono abbastanza flessibile nell’adattarmi e, qualche volta, nell’andare contro alle mie idee per andare incontro ai paesi in cui alleno. Il mio prossimo lavoro è lottare per vincere».